Recompense pentru cei mai buni contabili

Pentru prima oara, aceasta zi a fost sarbatorita in 13 iulie, nu in septembrie, ca in alti ani, fiind luata in considerare data la care a fost semnat Decretul Regal nr.3063/1921 de infiintare a Corpului de Contabili Autorizati si Experti Contabili in Romania. Filiala Caras-Severin a organizat in cadrul acestui eveniment si o festivitate de premiere a membrilor sai. Manifestarea a debutat cu intonarea imnului national, programul continuand cu un discurs al presedintelui Filialei CECCAR Caras-Severin, ec. Mihaela Azap, care a anuntat ca, de ziua lor, au fost publicate in Monitorul Oficial modificarile…