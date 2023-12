Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sarbatorilor de iarna, Inspectoratul de Politie Judetean Buzau actioneaza pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente ce pot afecta linistea cetatenilor, astfel incat sarbatorile sa se desfasoare in liniste. Politistii buzoieni din cadrul structurilor de ordine publica, politie rutiera,…

- Ministerul de Interne anunta ca peste 13.000 de angajati MAI - pompieri, politisti si jandarmi, cu aproximativ 6.000 de mijloace sunt pregatiti sa intervina pentru protejarea oamenilor, fluidizarea cailor de acces si pentru inlaturarea efectelor fenomenelor meteo periculoase, in contextul atentionarilor…

- In contextul atentionarilor de COD GALBEN si COD PORTOCALIU de vreme severa emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit carora de astazi, 25 noiembrie a.c., si pana maine, 26 noiembrie a.c., ora 16:00, in regiunile sudice, sud estice si in zona montana, se vor inregistra intensificari…

- Comunicat de presa Cluj Napoca, 13 octombrie 2023 PESTE 3.400 DE PERMISE DE SEDERE AU FOST EMISE DE POLITISTII DE IMIGRARI DIN CLUJ, MII DE CERERI PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE MUNCA AU FOST INREGISTRATE SI PESTE 40 DE STRAINI AU FOST DEPISTATI IN SITUATII ILEGALE IN CELE 9 LUNI ALE ACESTUI AN In perioada…

- Ministrul de interne, Catalin Predoiu, a declarat duminica, 8 octombrie, la Digi24, ca deficitul de personal in structurile MAI este de aproximativ 20 la suta, iar cadrele provenite din sursa externa nu sunt pregatite pentru aceasta meserie. Citește și: Reuniune de urgența a Consiliului de Securitate…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat duminica, 8 octombrie, la Digi24, ca deficitul de personal in structurile MAI este de aproximativ 20 la suta, iar cadrele provenite din sursa externa nu sunt pregatite pentru aceasta meserie.„In ultimii ani s-a produs o penurie de personal in randurile…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a explicat ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20 la suta, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie.”Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20 la suta, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie. ”Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul…