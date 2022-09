Recomandări ale Ministerului Sănătăţii la început de an şcolar Luni incepe noul an scolar, unul marcat de noutati: fara semestre, teze si medii de gimnaziu care sa conteze la admiterea in liceu. Semestrele sunt inlocuite acum cu 5 module fragmentate, cu 5 vacante. Prima este programata pentru toti elevii in ultima saptamana din octombrie. Cu doar cateva zile inaintea deschiderii unitatilor de invatamant, Ministerul Sanatatii aminteste ca pandemia nu s-a incheiat si transmite o serie de recomandari, inclusiv in contextul apropierii sezonului gripal. Prima recomandare a Ministerului Sanatatii este aceea de purtare a mastii de protectie in spatiile inchise aglomerate… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis, vineri, o serie de recomandari privind normele de igiena individuala si colectiva pentru elevii profesori in scoli, in contextul pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 si al apropierii sezonului gripal. Printre recomandari se numara pastrarea igienei mainilor,…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, la data de 30 iunie, erau disponibile in cabinetele medicilor de familie si in stocul directiilor de sanatate publica 56.841 doze de vaccin impotriva HPV. In primele 6 luni ale acestui an, au fost utilizate 52.066 de doze de vaccin impotriva HPV, in cadrul campaniei de…

- Ministrul Sanatații a precizat, luni, ca este posibila o creștere a cererii de iodura de potasiu, daca situația din Ucraina se tensioneaza. Ministrul a subliniat ca pastilele ”nu se iau preventiv, ci doar in caz de expunere in urma unui incident nuclear”. „Pe masura ce lucrurile se tensioneaza in Ucraina,…

- Ministerul Sanatatii lucreaza sa schimbe mentalitati la nivelul spitalelor si sa asigure cadrul organizatoric si profesional care sa permita identificarea si raportarea infectiilor asociate asistentei medicale, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Alexandru Rafila, precizand ca nu…

- In guvern se discuta eventualitatea revenirii la purtatea maștii, pe fondul unei creșteri accelerate și evidente a numarului de infectari cu coronavirus. Intrebat de ce miniștrii au purtat masca in ședința, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a afirmat ca exista o preocupare in legatura…

- Copiii cu probleme grave de sanatate și parinții acestora nu vor mai fi nevoiți sa mearga odata la doi ani in fața comisiilor pentru protecția copilului ci vor primi un certificat de incadrare valabil pana la 18 ani, potrivit unui Ordin comun al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse…

- Ziua de marți, 14 iunie a fost dedicata donatorilor de sange. Lumea intreaga a marcat Ziua Mondiala a Donatorului de Sange prin evenimente care promoveaza informarea, educarea și conștientizarea populației asupra necesitații donarii benevole de sange, precum și atragerea potențialilor donatori. …

- „De acum inainte, veți primi o informare saptamanala privind situația COVID. Ea va transmisa in fiecare zi de luni”, au transmis reprezentanții Ministerului Sanatații catre jurnaliști. „Informarea va fi saptamanala, similar cu ceea ce se face pe gripa. In aceasta perioada, nu am mai avut decat un raport…