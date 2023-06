Stiri pe aceeasi tema

- Recolta Gura Suții susține, sambata dupa-amiaza, cel mai important meci din istoria clubului. Pe teren propriu, de la ora 18.00, campioana județului Dambovița infrunta pe FC U Craiova 2, in prima manșa a barajului de promovare pentru Liga a 3-a. Arena din Gura Șuții va fi luata cu asalt de fanii divizionarei…

- Continue reading CSM Iași ataca promovarea in prima liga de handbal cu un super transfer din naționala Iranului. Moldovenii au semnat cu sportiva care a facut senzație la Campionatul Mondial at Info real.

- Adrian Mititelu Jr, fiul patronului lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a caracterizat meciul de vineri seara, dintre olteni și FC Voluntari, drept unul care are loc o data la 15-20 de ani in fotbalul romanesc. FCU Craiova și FC Voluntari au remizat, scor 3-3, dupa 120 de minute de joc, in barajul de…

- Nicolo Napoli (61 de ani), antrenorul lui FCU Craiova, a comentat semifinala barajului pentru Conference League, caștigata de echipa sa la loviturile de departajare, și a susținut ca desparțirea de club, care se va petrece la finalul sezonului, a venit la inițiativa lui. In finala barajului, FCU Craiova…

- Luni, 22 mai, Radio Top Suceava (104 FM și radiotop.ro) și Foresta Suceava au lansat un concurs, premiul fiind un tricou de prezentare al clubului de fotbal cu autograful portarului Toma Niga.Intr-un mesaj al radioului sucevean se arata: "Miercuri, 24 mai, Foresta Suceava va juca meciul tur ...

- CSM CSU Oradea a reusit a 23-a sa victorie consecutiva in campionat, 85-76 cu SCM ''U'' Craiova, sambata, in Arena ''Antonio Alexe'', intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin, etapa a 27-a, potrivit Agerpres.Cele doua echipe au peste 40 de partide oficiale in acest sezon,…

- Edilii din orașul Craiova au decis sa renunțe la un stadion care are 90 de ani, iar dupa demolarea lui sa construiasca un complex sportiv unic in Romania. Investiția va fi de aproape 75 de milioane de euro, cu 20 de milioane de euro mai mult decat a costat arena „Ion Oblemenco”, unde joaca acum […]…

- Cel mai vechi stadion din Craiova, „Tineretului”, urmeaza sa fie demolat. Va fi inlocuit cu un complex sportiv de 75 de milioane de euro. Gazeta Sporturilor scria in aprilie 2021 ca legendarul stadion „Tineretului”, din Craiova ar urma sa fie demolat, existand discuții intre MTS și Consiliul Local Dolj.…