Recolta ANAF pe 2023: Au fost identificate obligații fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei Aproximativ 70% din obligațiile fiscale identificate de inspectorii ANAF au fost generate in domeniul industriilor prelucratoare, comerțului, repararii autovehiculelor și motocicletelor și construcții. In decursul anului 2023, inspectorii de la ANAF au desfașurat 77.129 de verificari fiscale și antifrauda, incluzand inspecții fiscale, controale antifrauda și verificari documentare. In urma acestor acțiuni, au identificat și recalculat obligații fiscale catre bugetul de stat in valoare totala de 10,62 miliarde de lei, din care mai mult de jumatate constau in TVA. Aproximativ 70% din obligațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

