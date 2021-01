Cel de-al doilea disc al trupei timișorene Kultika, „Capricorn Wolves”, lansat la inceputul acestui an in colaborare cu Loud Rage Music, are parte de o serie de recenzii favorabile in presa muzicala internaționala, printre primele cuvinte de lauda la adresa acestui material discografic numarandu-se recenziile din Nailed Nazarene Magazine (Brazilia), Rozsdagyar (Ungaria) sau Dutchmetalmaniac (Olanda). […] Articolul Recenzii favorabile in presa muzicala internaționala pentru cel de-al doilea album al timișorenilor de la Kultika a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .