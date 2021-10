Stiri pe aceeasi tema

- Ultima sa afacere dinaintea divorțului, Anamaria Prodan a facut o investiție uriașa, un milion de euro in criptomonede. ”Am decis sa investesc pentru ca eu am facut afaceri toata viața mea și, cum traiesc in America de o viața, știu exact ce e bine și ce nu e bine. Toata lumea știe ca fac bani din fotbal,…

- E zi mare astazi in familia Prodan-Reghecampf, asta deoarece Laurențiu Reghecampf iși sarbatorește ziua de naștere. Frumoasa sa soție, Anamaria Prodan, i-a facut o urare speciala pe contul sau de Instagram.

- Scandalul presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua. Dupa ce a plecat la Dubai, frumoasa impresara și-a facut un cadou de zile mari. Cum iși alina supararea fiica regretatei artiste Ionela Prodan și pe ce a spart 300.000 de euro dintr-un foc. Cum isi alina Anamaria…