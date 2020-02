Recalculari de pensie!: Ce pensionari vor beneficia de o crestere de 700 de lei. Scade varsta de pensionare pentru o categorie de angajati (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat in transparenta decizionala, pe 15 ianuarie 2020, un proiect de Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice. Pe scurt, urmeaza sa fie implementate o serie de conditii care…

- Olguța Vasilescu a reacționat dupa anunțul Guvernului ca varsta de pensionare ar putea crește, in mod opțional, pana la 70 de ani. Fostul ministrul susține ca „speranța de viața in Romania este cu opt ani sub media Uniunii Europene”, iar printr-o creștere a varstei de pensionare la 70 de ani, mulți…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca intentia Guvernului este de a creste varsta de pensionare pentru politisti. „Intentia noastra este foarte clara: de a creste varsta de pensionare. S-au pensionat din zona MAI mii de cadre pentru a beneficia de conditiile privilegiate de pensionare care erau…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca intentia Guvernului este de a creste varsta de pensionare pentru politisti. "Intentia noastra este foarte clara: de a creste varsta de pensionare. Cand s-a modificat prin OUG sistemul acesta nesimtit de calcul al pensiilor pentru sefimea din zonele respective,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, vorbește despre una din cele mai arzatoare chestiuni care se afla in vizorul romanilor și anume pensiile.Acesta este de parere ca trebuie sa iasa mai tarziu la pensie cei care... Vezi AICI ce anunț ingrijorator a facut premierul Romaniei-Cine sunt sunt cei…

- Noi reguli privind varsta de pensionare in Romania intra in vigoare incepand de azi. Cei care au lucrat in conditii deosebite de munca pot, incepand din 17 noiembrie, sa iasa la pensie mai devreme.

- Pe 14 noiembrie a fost publicata Legea nr.215 2019, in urma promulgarii din data de 13 noiembrie, pentru modificarea si completarea Legii nr.263 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Practic, o persoana poate iesi mai devreme la pensie, perioada putand fi redusa cu patru luni pentru fiecare…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, proiectul de lege care prevede ca pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite sau in conditii speciale se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca,…