- O palestiniana in varsta de 23 de ani a fost ucisa prin impuscare vineri, in Cisiordania ocupata, in ciocniri intre militari israelieni si palestinieni, declara surse medicale palestiniene pentru Reuters, potrivit news.ro.Potrivit familiei victimei, tanara a fost ucisa in timp ce incerca sa…

- Armata si fortele de securitate de stat din Mexic l-au capturat pe Jose Antonio Yepez, zis El Marro (Ciocanul), lider al unui cartel al drogurilor considerat vinovat de escaladarea violentelor in tara in ultimii ani, au anuntat duminica autoritati mexicane citate de Reuters, potrivit Agerpres. Yepez…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a dezvaluit vineri gusturile muzicale la emisiunea Desert Island Discs de la BBC Radio 4, semnaleaza Reuters. In topul fostului premier al Norvegiei figureaza Bruce Springsteen, Leonard Cohen si fiica sa, Catharina Stoltenberg. Piesele mentionate…

- Mexic, India, Irlanda si Norvegia sunt tarile care au fost alese miercuri in Consiliul de Securitate al ONU, dar cele 193 de state membre ale Natiunilor Unite vor continua votarea joi in vederea ocuparii ultimului loc ramas vacant deoarece pentru acesta nu a existat un castigator clar, informeaza Reuters.…

- Avioane de vanatoare ale Fortelor Aeriene americane au interceptat si escortat patru bombardiere strategice Tu-95MS, capabile sa transporte rachete nucleare, ale Fortelor Aeriene ruse, in timpul unui zbor de rutina deasupra apelor neutre de langa statul american Alaska, a anuntat Ministerul Apararii…

- Reteaua sociala Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump ca face apologia violentei, transmite Reuters. '... Acesti BANDITI dezonoreaza memoria lui George Floyd si nu voi permite sa se intample asta. Tocmai am discutat cu guvernatorul Tim Walz si i-am spus ca…

- In fiecare an, la 29 mai, se aniverseaza Ziua Internationala a Fortelor ONU de mentinere a Pacii (International Day of UN Peacekeepers), cunoscuta si ca Ziua Internationala a Castilor Albastre. Romania a sprijinit si continua sa sprijine eforturile ONU de mentinere a pacii afirmandu-se, de-a lungul…

- Rusia a trimis recent avioane de vanatoare in Libia pentru a-i sustine pe mercenarii rusi care lupta la sol de partea fortelor maresalului Khalifa Haftar in conflictul care devasteaza aceasta tara, a acuzat marti armata americana, potrivit AFP si Reuters. "Rusia incearca, in mod clar, sa incline balanta…