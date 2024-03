Stiri pe aceeasi tema

- Șeful fortelor terestre din Ucraina suna adunarea! Ce ii pregatește lui PutinArmata ucraineana va stabiliza situatia pe campul de lupta si are in vedere formarea unor unitati pentru actiuni contraofensive in cursul acestui an, a afirmat miercuri generalul Oleksandr Pavliuk, comandantul fortelor terestre…

- Armata rusa continua sa inainteze in Ucraina dupa ce a cucerit bastionul Avdiivka si a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a transmis marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, informeaza EFE, citata de…

- Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca toata artileria din dotarea armatei daneze va fi transferata Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, decizie salutata luni de presedintia ucraineana, relateaza agentia EFE, informeaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris sambata retragerea trupelor ucrainene din orasul Avdiivka ca fiind „foarte logica si profesionista” si a explicat ca obiectivul acesteia este de a salva vietile soldatilor ucraineni care aparau acest oras din estul tarii in fata asaltului rus, informeaza…

- Armata ucraineana s-a retras din orasul Avdiivka, oras din est in care situatia s-a deteriorat considerabil in ultimele zile, a anuntat generalul ucrainean Oleksandr Tarnavski, comandantul trupelor din zona, relateaza AFP. „Conform ordinului primit, (ne-am) retras din Avdiivka pe pozitii pregatite in…

- Fortele rusesti cumpara terminale de internet prin satelit Starlink din „tarile arabe” pentru a le folosi pe campul de lupta, a declarat marti agentia de spionaj militar din Ucraina, potrivit Reuters.