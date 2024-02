Stiri pe aceeasi tema

- Unitațile forțelor aeriene ucrainene au distrus sambata dimineața trei avioane de lupta rusești, doua Su-34 și unul Su-35, pe frontul de est, relateaza Ukinform.net Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Mykola Oleshchuk, a anunțat distrugerea celor trei avioane de lupta rusești pe Telegram, potrivit…

- 27 de morti si 25 de raniti in urma unui bombardament al fortelor ucrainene asupra orasului Donetk27 de persoane au fost ucise și 25 au fost ranite dupa ce forțele ucrainene au bombardat orașul Donețk, controlat de ruși, din estul Ucrainei, a declarat duminica Denis Pușilin, șeful regiunii Donețk…

- Ucrainenii susțin ca au distrus un avion de spionaj și un post de comanda aeropurtat ale rușilor in timpul unei operațiuni din sudul Ucrainei.Ucrainenii au anunțat luni ca au distrus un avion rusesc Beriev A-50 și un post de comanda aerian Ilyushin Il-22 in zona Marii Azov, dand o lovitura operațiunilor…

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, duminica, ca sistemele sale de aparare antiaeriana au doborat patru avioane militare ucrainene, conform Reuters, informeaza Rador Radio Romania.In mesajul zilnic, Ministerul rus al Apararii a comunicat ca apararea antiaeriana a doborat trei avioane de vanatoare…

- Razboi in Ucraina, ziua 668. Statele Unite ale Americii vin cu amenințari in fața țarilor care sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina. Acestea ar risca sa piarda sprijinul financiar american.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și oficiali militari au declarat ca forțele țarii au doborat vineri trei avioane de vanatoare-bombardament rusești Suhoi Su-34 pe frontul de sud. Zelenski a catalogat acest lucru ca pe un succes in razboiul care dureaza de 22 de luni, potrivit Reuters. Armata…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat ca au respins un nou atac rusesc cu drone in cursul noptii de vineri spre sambata, doborand 30 din cele 31 de dispozitive explozive lansate in mai multe regiuni ale tarii, relateaza AFP, conform Agerpres.roIn atac au fost folosite in total 31 de drone Shahed 136…