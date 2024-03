Stiri pe aceeasi tema

- Reapar informatiile privind iesirea greilor din energie. De data aceasta, nemtii de la E.ON analizeaza un exit. “Se uita la zona de furnizare. Deja au un consultant financiar. Interesati ar fi o asociare intre Romgaz si Hidroelectrica, dar si ENGIE”. In 2022, odata cu izbucnirea razboiului din Ucraina…

- Facturile intarziate de la Hidroelectrica au devenit deja folclor și au ajuns chiar subiect de meme. Pe buna dreptate, insa: s-a ajuns la peste 3 miliarde de lei. O suma greu de conceput intr-o companie care nu ar fi fost controlata de stat și chiar ar...

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, iși propune din nou sa modernizeze Hidrocentrala Vidraru, situata pe raul Argeș, printr-o noua licitație publicata in sistemul electronic de achiziții publice, SEAP. Aceasta reprezinta a șasea incercare de retehnologizare a centralei,…

- SRI a incredințat fara licitație un contract de achiziție de curent electric producatorului de stat Hidroelectrica. Serviciul Roman de Informații este unul dintre beneficiarii constanți ai curentului ieftin de la Hidroelectrica , iar achiziția acestuia se deruleaza fara batai de cap. Adica se contacteaza…

- Pasii urmatori iesirii din mecanismul de plafonare a preturilor la energie trebuie pregatiti in cursul acestui an si trebuie gasite solutii pentru ca piata sa functioneze bine, cu preturi rezonabile si protectia celor vulnerabili... The post SPRE LIBERALIZARE Chiritoiu, despre ieșirea din mecanismul…

- Indicii Pietei Principale a Bursei de Valori Bucuresti au avut scaderi, in ultima sesiune de tranzactionare a saptamanii trecute, intr-o zi fara o directie clara a pietelor europene, scrie bursa.ro . Indicele compozit BETPlus a avut un recul de 0,15%, la 2.333 de puncte, in vreme ce indicele BET, al…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, controlat de stat, a lansat luna trecuta consultare de piața pentru “Implementare platforme informatice gaze naturale și energie electrica”, ceea ce ar putea insemna ca firma se pregatește sa atace in viitor segmentul…