Stiri pe aceeasi tema

- De la lansarea formatului de cooperare China – Statele Europei Centrale și de Est (China-ECE sau „17+1”), domeniile acoperite au devenit din ce in ce mai ample, conținutul cooperarii a continuat sa se extinda și conținutul activitații s-a imbogațit continuu, aratand o tendința buna de dezvoltare cu…

- Mecanismul formatului de cooperare China – Statele Europei Centrale și de Est (China-ECE, „Cooperarea 17 + 1”) a inceput de la zero și s-a dezvoltat in profunzime. Acest mecanism a trecut prin trei etape de dezvoltare: perioada de pornire (2011-2012), perioada de aur (2012-2017) și perioada dificultaților…

- Atmosfera incinsa miercuri seara la Realitatea Plus, intre Radu Oprea, candidat PSD la Senat (Prahova), in prezent liderul senatorilor PSD și Catalin Avramescu, candidatul care deschide lista PMP la Senat in Diaspora. Ciolacu vrea pace. Ce propunere i-a transmis lui Iohannis Formatul emisiunii…

- Fundația Terre des hommes Romania lanseaza un semnal de alarma privind accesul copiilor straini la educație și modul in care acest drept fundamental le este respectat, potrivit unui comunicat remis presei. Cel puțin 10.000 de copii și tineri sosiți in Romania trec la un moment dat printr-un fel de vid…

- Miercuri, 7 octombrie, la Salt Lake (statul Utah) a avut loc dezbaterea intre actualul vicepreședinte american Mike Pence, coechipier al lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, și dna senator Kamala Harris, coechipiera candidatului democrat Joe Biden, prima femeie ce ar putea ajunge…

- Dat fiind ca in provincia secesionista Nagorno Karabah se intensifica luptele intre forțele azere și cele armene venite in sprijnul forțelor locale din provincia secesionista, Rusia, Statele Unite și Franța – țarile membre ale așa-numitului “grup de la Minsk”, cheama insistent la incetarea focului.…

- Nicușor Dan va fi urmatorul primar al capitalei pentru patru ani, dupa ce a caștigat cu un scor de 47,2% fața de Gabriela Firea care a strans 39% din voturi, așa cum arata datele unui exit-poll CURS-Avangarde. Atat PNL cat și PSD clameaza victoria la locale Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat proiectul privind rectificarea bugetului de stat, care include amendamentul PSD referitor la cresterea punctului de pensie cu 40%. Proiectul a fost votat de 242 de parlamentari, 147 au fost contra și 11 s-au abținut. Amendamentul adoptat abroga articolul potrivit…