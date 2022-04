Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Villarreal si Chelsea (detinatoarea trofeului) s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce au eliminat formatiile Juventus Torino, respectiv OSC Lille. * Juventus - Villarreal 0-3 (in tur, 1-1). Au marcat Moreno ('74 – penalty), Pau Torres ('85), Danjuma ('90^1…

- In spitale, multe paturi, care in ultimii doi ani de pandemie au fost in zonele roșii, trec in zona verde, destinate altor patologii. Totuși, spitalele vor menține zone destinate pacienților pozitivi, iar vizitele aparținatorilor se vor face ”dupa un anumit protocol”. Dr. Adrian Marinescu spune ca…

- Romanii s-au interesat cel mai mult, anul trecut, cat costa Coca-Cola, zaharul, bananele, faina si uleiul pe aplicatia Monitorul Preturilor, arata datele furnizate de Consiliul Concurentei, la solicitarea AGERPRES. Monitorul Preturilor este o platforma online prin intermediul careia consumatorii pot…

- Catalin Drula, președintele interimar al USR, a cerut luni demisia lui Catalin Predoiu, ministrul Justiției, acuzandu-l pe acesta ca e doar un executant fidel al agendei președintelui Iohannis, care ar avea reflexe impotriva procurorilor care ii deranjeaza pe politicieni și care vrea sa faca pace și…

- Bayern Munchen si FC Liverpool sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Liverpool a fost invinsa, pe teren propriu, scor 0-1, marți seara, in returul optimilor, de Inter Milano. In tur rezultatul a fost 2-0 pentru englezi, astfel ca Liverpool a acces in sferturi. Lautaro…

- Rusia ar putea declanșa un conflict armat fara precedent in Europa, afirma politologul Cristian Pirvulescu. Chiar daca nu va ataca țarile care fac parte din NATO, Ucraina ramane o ținta sigura și este posibil ca invazia sa se produca din mai multe zone de frontiera. Specialistul spune ca liderul rus…

- Simona Halep și Sorana Cirstea sunt cele doua sportive din Romania ramase in competiție la Australian Open. Ele vor evolua luni dimineața in faza optimilor de finala. Organizatorii au anunțat orele de desfașurare a meciurilor. Simona Halep o intalnește in optimile de finala pe franceza Alize Cornet…

- Inspectoratul de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari interne pentru a stabili daca tanarul care apare intr-o filmare, devenita virala pe retelele de socializare, a avut sau nu acceptul politistilor sa conduca o autospeciala la volanul careia a fost filmat. Potrivit IPJ Brasov, autospeciala…