- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Ultima zi dedicata partidelor din returul optimilor de finala in Champions League se anunța una cu adevarat grandioasa prin numele echipelor care vor intra pe teren. Real Madrid primește vizita lui Liverpool la adapostul categoricului 5-2 din tur, iar cei de la Napoli nu concep alt rezultat decat victoria…

- UEFA a anuntat marti ca le va returna banii pe bilete tuturor fanilor echipei engleze de fotbal FC Liverpool care au venit anul trecut in capitala Frantei pentru a asista la finala Ligii Campionilor, pierduta la limita in fata formatiei spaniole Real Madrid (0-1), informeaza L'Equipe Fii la curent…

- Real Madrid a fost condusa cu 2-0 de Liverpool, dar a revenit spectaculos și a obținut o victorie categorica, scor 5-2, prin care și-a asigurat in mare masura calificarea in sferturile Champions League.

- Optimile continua in Champions League, iar marți avem parte de “finala” din aceasta faza a competiției. Meciul zilei se disputa intre Liverpool și Real Madrid, iar cormoranii au cea mai mare cota din lume la Mozzart Bet! Liverpool – Real Madrid (ora 22:00) cota 2.45 Reeditarea finale din sezonul trecut…

- Liverpool și Real Madrid, finalistele sezonului trecut din Liga Campionilor, se infrunta acum in optimi. Iar centrul va fi condus de Istvan Kovacs. Liverpool - Real Madrid este programat de la ora 22:00. Meciul e liveTEXT pe GSP. ...

- A fost numai rezerva pe durata Mondialului din Qatar, dar acum a fost recompensat de UEFA cu o delegare la cel mai interesant meci din optimile Champions League. Istvan Kovacs va arbitra Liverpool vs Real Madrid.

- Ediția 2022-2023 a UEFA Champions League propune meciuri foarte interesante pentru fanii fotbalului. Duelurile se anunța a fi foarte echilibrate, dar și pline de spectacol. Toate partidele de pe lista optimilor de finala sunt tentante, insa doar doua se remarca in mod cu totul și cu totul deosebit.…