Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a fost invinsa de Levante pe teren propriu, scor 1-2, in etapa cu numarul 21 din La Liga. Gazdele au inceput cu stangul meciul disputat pe stadionul „Alfredo di Stefano” din Madrid. In minutul 9, fundașul central Eder Militao a fost eliminat dupa ce a doborat un adversar in preajma careului…

- Surpriza in optimile de finala ale Cupei Italiei de fotbal. AS Roma a fost eliminata din competiției, dupa ce a pierdut cu 2-4 partida de pe teren propriu cu Spezia Calcio. Meciul a inceput ca un duș rece pentru echipa gazda, care a incasat doua goluri in primul sfert de ora.

- A fost ultima partida disputata la Constanta de "marinari" in acest an. FC Farul Constanta a disputat astazi meciul de pe teren propriu cu Csikszereda Miercurea Ciuc, din etapa a 15 a a Ligii a 2 a. A fost ultima partida disputata la Constanta de "marinari" in acest an, iar rezultatul final, 2 0 0 0…

- Real Madrid alterneaza rezultatele excelente, cum a fost victoria din Liga cu Inter (2-0), cu prestații de neințeles, așa cum s-a intamplat in infrangerea de sambata seara cu Deportivo Alaves, scor 1-2. Formația lui Zinedine Zidane avea oportunitatea de a se apropia la doar trei puncte de primele doua…

- Villarreal, locul 2 in La Liga, primește vizita campioanei Real Madrid, intr-un meci contand pentru etapa #10 a campionatului din Spania. Partida a inceput la ora 17:15 și poate fi urmarita in format liveTEXT + FOTO pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport. ...

- Real Madrid a anuntat doua cazuri de infectare cu noul coronavirus în lot, mijlocasul ofensiv Eden Hazard si mijlocasul defensiv Casemiro.Testele au fost efectuate vineri dimineata si cei doi jucatori au fost plasati în izolare.Rezultatele celorlalti jucatori si membri ai staff-ului…

- CHIȘINAU, 5 nov - Sputnik. „Ronaldo nu ar face așa ceva” au scris fanii pe rețele de socializare. Messi s-a mulțumit doar cu un gol marcat din penalty in fața unei echipe care a avut numeroase absențe provocate de coronavirus. Cu doar 13 jucatori disponibili de la prima echipa, Dinamo a avut o prestatie…

- Trupa lui Zinedine Zidane (48 de ani) nu a mai caștigat de un an la Madrid in Liga, incasand 7 goluri cu PSG, Man. City și Șahtior. 6-0 cu Galatasaray este singurul succes in ultimele 7 dueluri acasa. „Acum ori niciodata!” este deviza aleasa de Marca pentru a derbyul grupei B dintre favoritele care…