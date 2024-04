Stiri pe aceeasi tema

- Andriy Lunin, portarul lui Real Madrid, a greșit la golul prin care Barcelona a deschis scorul pe „Santiago Bernabeu”, in El Clasico cu numarul 257. Doar 6 minute au trecut pana cand Barcelona a marcat in poarta lui Real Madrid. Raphinha a centrat bine din corner, in 6 metri, iar Lunin a apreciat greșit…

- ​Duminica, 21 aprilie, de la ora 22:00, va avea loc un nou episod din marele derby al fotbalului spaniol dintre Real Madrid și FC Barcelona, marele El Clasico așa cum este cunoscut in intreaga lume.

- Real Madrid și FC Barcelona se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, in episodul cu numarul 257 din „El Clasico”. Derby-ul rundei 32 din La Liga va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- FC Barcelona „a dat dovada de caracter” in victoria obtinuta in fata formatiei Paris Saint-Germain (scor 3-2), miercuri seara, pe Parc des Princes, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, avertizand insa ca „meciul retur va fi foarte dificil”. „Am jucat bine, apararea…

- Echipa FC Barcelona a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Las Palmas, sambata seara, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Catalanii s-au impus prin golul marcat in repriza secunda de brazilianul Raphinha, care a fructificat un assist perfect…

- Echipa spaniola FC Barcelona a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea Mallorca, in etapa a 28-a din La Liga.Catalanii au primit un penalti in minutul 22, dupa consultarea VAR, la un fault al lui Copete la Raphinha, insa Ilkay Gundogan a ratat si scorul a ramas 0-0. Barcelona…

- FC Barcelona a invins cu 4-0 pe Getafe, sambata seara, in etapa a 26-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul Gironei de luni cu Rayo Vallecano, conform Agerpres. Raphinha (20), Joao Felix (53), Frenkie de Jong (61) si Fermin Lopez (90+1) au…