Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii. “Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 14 octombrie 2021 ca urmare a declanssarii intrerupatoarelor de livrare a energiei in Sistemul Energetic National. Specialistii CNE Cernavoda investigheaza cauza care a condus la declansarea intrerupatoarelor de livrare a energiei, fapt care a determinat deconectarea automata a Unitatii 2 de la SEN”, anunta compania. Deconectarea automata a Unitatii 2 s-a produs in conditii de siguranta, toate…