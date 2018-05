Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Israelul de "terorism de stat" si "genocid", dupa uciderea a peste cincizeci de palestinieni de catre armata israeliana in Fasia Gaza, relateaza AFP. "Israelul seamana terorismul de stat. Israelul este un stat terorist", le-a spus Erdogan studentilor…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, intr-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters. Potrivit agentiilor de presa internationale, un subiect important pe care urmeaza sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, preluat de Mediafax. „In fata situatiei umanitare, Franta instituie un program de urgenta…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan l-a numit pe omologul sau israelian Benjamin Nentanyahu "terorist", dupa ce 15 protestatari palestinieni au fost impuscati mortal in confruntarile cu armata israeliana, izbucnite la frontiera Israelului cu Fasia Gaza, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a felicitat sambata armata pentru ca "a aparat granitele tarii" in cursul unei manifestatii desfasurate cu o zi inainte in Fasia Gaza unde 16 palestinieni au fost ucisi in apropierea barierei frontaliere, relateaza AFP. "Bravo soldatilor nostri!", a scris el…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ca armistitiul umanitar din Siria cerut printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU trebuie sa se aplice si regiunii Afrin din nordul Siriei, unde Turcia a lansat pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva…