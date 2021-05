Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis ca deturnarea de catre Belarus a unui avion de linie fortat sa aterizeze la Minsk si arestarea unui opozant aflat la bordul aeronavei reprezinta “un incident grav si periculos” si a cerut “o ancheta internationala”, relateaza France Presse. “Este…

- Belarusul a forțat un zbor al companiei Ryanair care mergea de la Atena spre Vilniu sa devieze de la traseu și sa aterizeze la Minsk. La sol, autoritațile de la Minsk l-au arestat pe jurnalistul Roman Protasevich , provocand revolta liderilor europeni. Operațiunea a reușit datorita prezenței unor ofițeri…

- Secretarul general al NATO a denunțat duminica „un incident grav și periculos” și a cerut „o ancheta internaționala”, dupa deturnarea de catre Belarus a unui avion de linie forțat sa aterizeze la Minsk și arestarea unui opozant prezent la bordul aparatului.„Este un…

- Liderii Uniunii Europene au facut apel la Belarus sa permita plecarea avionului Ryanair deviat si fortat sa aterizeze duminica la Minsk si sa lase toti pasagerii sa isi continue calatoria, spunand ca este "o actiune total inacceptabila", relateaza AFP.

- Opozitia din Belarus il acuza pe presedintele Aleksandr Lukasenko ca a ordonat deturnarea unui avion in Belarus pentru a aresta un jurnalist critic la adresa puterii. Jurnalistul Roman Protasevici se afla la bordul unei curse aeriene Ryanair care decolase din Atena, Grecia, cu destinatia Vilnius, Lituania.…

- Un avion Ryanair care efectua un zbor din Grecia spre Lituania a fost redirecționat catre Minsk, pentru ca regimul Lukașenko sa poata aresta un jurnalist critic, anunța opoziția belarusa citata de BBC . Publicația Nexta a anunțat ca fostul sau editor Roman Protasevich a fost reținut pe aeroportul din…

- Un avion Boeing 737-800 NG al Ryanair care zbura duminica pe ruta Atena (Grecia) – Vilnius (Lituania) a fost interceptat in spatiul aerian al Belarusului si a primit ordin sa aterizeze la Minsk.

