Reacţii ale unor lideri politici şi de afaceri la acordul privind impozitul minim de 15% destinat multinaţionalelor Rishi Sunak, ministrul de Finante al Marii Britanii ”Avem acum o cale clara catre un sistem fiscal mai echitabil, in care marii jucatori globali isi platesc cota corecta oriunde isi desfasoara activitatea.” Nick Clegg, vicepresedinte al Facebook pentru afaceri globale ”Facebook a solicitat de mult timp reformarea regulilor fiscale globale si recunoastem ca acest lucru ar putea insemna plata mai multor impozite si in diferite locuri. Sistemul fiscal trebuie sa dea incredere publicului, oferind in acelasi timp certitudine si stabilitate companiilor . Ne face placere sa vedem ca are loc un consens… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

