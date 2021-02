UPDATE O persoana care s-a vaccinat in ultimele 24 de ore a avut o reacție severa in urma vaccinarii. In prezent, persoana se afla sub supraveghere medicala. Potrivit primelor informații, este vorba despre o persoana care a primit a doua doza a vaccinului. Aceasta are numeroase probleme de sanatate, fiind vorba despre afecțiuni cronice, și face dializa. De altfel, starea de sanatate i s-a alterat in timpul ședinței de dializa. Potrivit raportarii oficiale, in ultimele 24 de ore au fost 200 de reacții comune și minore la vaccinare, din care 18 sunt reacții de tip local și 182 reprezinta reacții…