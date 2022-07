Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 18 WTA, 30 de ani) a ratat calificarea in finala turneului de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de Elena Rybakina (locul 23 WTA, 23 de ani), joi, in semifinale, cu 3-6, 3-6. Cealalta finalista a turneului este Ons Jabeur . Tunisianca s-a calificat in finala…

- Ons Jabeur s-a calificat in finala de la Wimbledon 2022, dupa ce a invins-o pe Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1. Meciul a durat o ora si 43 de minute. Jabeur, a treia favorita a turneului de la All England Club, va disputa prima ei finala la Wimbledon. La randul ei, Simona Halep (locul 18 mondial si cap…

- Ons Jabeur s-a calificat in finala de la Wimbledon 2022, dupa ce a invins-o pe Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1. Meciul a durat o ora si 43 de minute. Jabeur, a treia favorita a turneului de la All England Club, va disputa prima ei finala la Wimbledon. La randul ei, Simona Halep (locul 18 mondial si cap…

- Simona Halep (locul 18 mondial si cap de serie numarul 16) joaca astazi in semifinalele turneului de la Wimbledon, cu sportivei din Kazahstan Elena Ribakina (locul 23 WTA si cap de serie 17). Meciul va fi al doilea al zilei pe terenul central, dupa partida tunisianca Ons Jabeur (locul 2 WTA si cap de…

- Simona Halep mai are doi pași pana la caștigarea turneului de la Wimbledon. Joi joaca in semifinala, etapa in care a ajuns dupa ce a invins-o miercuri, intr-un meci care a durat puțin peste o ora, pe americanca Amanda Anisimova. Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, o intalnește in semifinala pe Elena…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) și Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA) se intalnesc azi pentru un loc in finala Wimbledon 2022 intr-un duel al contrastelor, de la stil de joc la bagaj al rezultatelor in turnee majore. Meciul va incepe dupa ora 17:00, cand se va termina prima semifinala programata…

- Simona Halep și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Wimbledon 2022. In penultimul act al celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, jucatoarea romana de tenis o va intalni pe Elena Ribakina (locul 23 WTA si cap de serie 17). Jucatoarea din Kazahstan a trecut in sferturi de sportiva…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) i-a adus un omagiu adversarei sale Kirsten Flipkens, care s-a retras dupa meciul de la Wimbledon. Romanca a declarat ca este o bucurie ca a putut juca impotriva belgiencei. ”Nu e vorba despre meciul meu acum, ci doar despre ea. Ma bucur ca am putut juca impotriva ei.…