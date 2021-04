Prințul Charles, moștenitorul Coroanei britanice, a avut prima reacție publica dupa moartea tatalui sau, prințul Philip. Prințul Charles i-a adus un omagiu tatalui sau și a afirmat ca lui personal și familiei „ii va lipsi enorm”. Conform BBC, prințul Charles a susținut o declarație publica in fața reședinției sale Highgrove House, din comitatul englez Gloucestershire. „Tatal meu a servit practic in ultimii 70 de ani, in modul cel mai devotat si mai remarcabil, Regina, familia, tara si intregul Commonwealth. Dragul meu tata a fost o persoana foarte speciala care, mai presus de toate, ar fi fost…