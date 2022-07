Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a dat asigurari miercuri ca doreste sa ''continue'' in acest post, in pofida valului de demisii din guvern care-i fragilizeaza autoritatea dupa scandaluri repetate, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul britanic pentru Copii si Familie, Will Quince, si Laura Trott, asistenta ministrului britanic pentru Transporturi, si-au anuntat demisia pe fondul unui nou val de scandaluri care afecteaza Guvernul premierului Boris Johnson, relateaza AFP.

- Guvernul condus de premierul Boris Johnson a prezentat miercuri parlamentului britanic un proiect de lege care ar permite Regatului Unit sa nu tina seama de unele decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Raportul coordonat de inaltul functionar public Sue Gray privind petrecerile de la sediul guvernului britanic, in timp ce tara se afla in lockdown, a confirmat prin fotografii si detalii o cultura in care membri ai echipei guvernamentale beau pana dimineata si chiar se luau la bataie.

- Marea Britanie a anuntat sambata ca va oferi sprijin si ajutor militar Ucrainei in valoare de 1,3 miliarde de lire sterline, comunicand acest angajament suplimentar inaintea reuniunii video de duminica a liderilor G7 cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Premierul Johnson…

- Parlamentul britanic a demarat o ancheta impotriva premierului Boris Johnson. Acesta este acuzat ca a indus in eroare legislativul prin reactiile sale initiale la informatii conform carora a incalcat masurile de combatere a epidemiei de coronavirus. Parlamentarii au aprobat o motiune prin care se cerea…

- Grupul de supraveghere a drepturilor digitale Citizen Lab a declarat luni ca a avertizat oficialii britanici ca dispozitivele electronice conectate la rețelele guvernamentale, inclusiv unele din cadrul biroului premierului din Ministerul de Externe, par sa fie infectate cu software-ul de spionaj de…