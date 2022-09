Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, a acuzat, miercuri, la conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni alaturi de Klaus Iohannis, probleme grave de traducere. Katalin Novak a izbucnit referitor la traducerea de la Cotroceni cand a fost nevoita sa raspunda unor intrebari incomode, una dintre acestea…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Dupa ce a caștigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, Simona Halep a fost intrebata, la conferința de presa, despre fanii unguri. Gafa jurnalistei a fost imediat indreptata de jucatoare, care a corectat-o spunand „fanii romani”. La conferința de presa, o jurnalista a pus-o in incurcatura pe Simona Halep,…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe sensul spre Brașov al DN1, in județul Prahova, unde a avut loc un accident. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN1 Ploiești – Brașov, la intersecția cu DJ 101R, catre comuna Cornu. In accident…

- Rusia si-a asigurat aliatul Serbia de sprijinul ei luni in conflictul cu Kosovo, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. „Sprijinul nostru este absolut pentru Serbia”, a declarat secretarul de presa al Kremlinului Dmitri Peskov la Moscova, potrivit agentiei de presa Interfax. „Sustinem pozitia pasnica…

- Birourile cotidianului Reak News și postului de radio Real FM de la Atena au fost incendiate intr-un atac produs in cursul noptii de miercuri. Cladirea, situata in nordul capitalei Greciei, a fost puternic avariata. Un inginer de sunet a fost salvat de pompieri si transportat la spital din motive de…

- Parchetul Militar din Romania anunța ca s-a autosesizat și a deschis un dosar penal privind invazia rusa in Ucraina și impactul asupra ucrainenilor care dețin și cetațenia romana. Anunțul a fost facut, luni, de Parchetului General, intr-un comunicat de presa. Parchetul Militar ancheteaza infracțiuni…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, in conferința de presa de la Palatul Cotroceni, ca drafturile legilor securitații naționale sunt in lucru la Guvern și nu au intrat inca pe circuitul de avizare. Iohannis a refuzat sa spuna cum au aparut in spațiul public proiectele, deși la precedentele declarații de…