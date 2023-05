Stiri pe aceeasi tema

Liderii partidelor din coaliția de guvernare s-au reunit marți, la sediul guvernului, pentru a discuta despre reducerile bugetare. Președinții PNL, PSD și UDMR, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, s-au reunit marți pentru a discuta despre reducerile bugetare, informeaza Mediafax.Potrivit…

Romania a depășit Ungaria. Ritmul de creștere in 2022 a fost mai mult decat dublu. Romanii traiesc mai bine ca unguriiCalculate in moneda naționala, adica in leva, costurile forței de munca din Bulgaria au crescut cel mai rapid anul trecut, cu 15,3%, potrivit Eurostat.

Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a explicat, duminica seara, ca guvernarea PNL-PSD a fost creata pentru a asigura stabilitatea, coalitia aceasta fiind "necesara". Bogdan a reprosat actualei guvernari ca nu vorbeste suficient despre lucrurile bune pe care le face.Intrebat, duminica seara, la…

Deputatul PNL Robert Sighiartau afirma ca tara noastra pierde aproape 400 de locuitori in fiecare zi si prezinta mai multe initiative legislative care au ca scop combaterea declinului demografic, intre care cea vizand reducerile fiscale pentru familiile numeroase, masa calda pentru copii la scoala…

Gabriela Ruse si colega sa de echipa Anna Bodnar (Ungaria) s-au retras inaintea semifinalei din proba de dublu de la Monterrey (Mexic), informeaza News.ro.

Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorarii cu 13,8 % a acestui indicator, informeaza Ministerul Muncii.

Ucraina inaspreste controlul la frontiera cu Transnistria, unde armata ucraineana a inceput sa ridice o retea de fortificatii, relateaza marti publicatia ucraineana RBC.ua, citandu-l pe purtatorul de cuvant al Serviciului pentru granita de stat, Andrei Demcenko.

Ieri, am mai avut un pas inainte in ceea ce privește clarificarea propunerilor pe care Banca Mondiala le-a facut pentru schimbarea așa-numitelor pensii speciale. Mai multe informații publicate arata in sinteza modul in care Banca Mondiala vede o echilibrare a sistemului de pensii speciale.