Stiri pe aceeasi tema

- Regele Mihai ramane una dintre figurile emblematice ale Romaniei. De-a lungul anilor, au existat numeroase curiozitați legate de viața Majestații Sale. Care era mancarea preferata a Regelui Mihai. Dezvaluirile facute de Alteta Sa Margareta.

- Cu toate ca formeaza unul dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz-ul romanesc, cele doua vedete incearca sa pastreze discreția cand vine vorba despre viața in doi care, in curand, va fi in trei. Recent, au ieșit la lumina detalii mai puțin știute despre relația lui Theo Rose cu Anghel Damian. Dezvaluirile…

- Oana Zavoranu pare sa traiasca un adevarat coșmar, vedeta fiind pe punctul de a-și pierde casa. S-a emis un act de un birou de executare judecatoreasca in care este anunțata scoaterea la licitație a vilei pe care Oana Zavoranu o deține in zona de lux a Bucureștiului, Dorobanți, scri ...

- Cat sunt impozitele și taxele locale la Aiud, in 2023. De luni, pot fi facute plați. Detalii pentru locuitori Primaria Municipiului Aiud a anunțat ca impozitele și taxele locale nu se majoreaza pentru anul 2023, insa se aplica rata inflației. De luni, 16 ianuarie, acestea pot fi achitate. Cei care achita…

- Oana Zavoranu a mai primit o lovitura, dupa ce magistrații i-au refuzat cererea in procesul cu azilul de batrani in care bunica sa și-a petrecut ultimii ani. Vedeta trebuie sa plateasca serviciile de care a beneficiat femeia, dar și cheltuieli de judecata.

- Toata lumea a fost luata prin surprindere in momentul in care Celia Novo a fost ceruta in casatorie chiar in timpul emisiunii Insula Iubirii, de catre Bogdan, partenerul ei de viața. Ei bine, cei doi au demonstrat ca dragostea invinge și s-au casatorit recent, iar acum urmeaza sa petreaca primul Craciun…