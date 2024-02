Stiri pe aceeasi tema

- Doua romance sunt de negasit, dupa incendiul puternic care a mistuit un bloc din Valencia. Mama și fiica sunt disparute, la patru zile de la tragedie. Este doliu in Spania in urma acestui incident infiorator.

- Doua romance care locuiau in blocul din Valencia unde joi seara a izbucnit un puternic incendiu sunt de negasit, afirma administratorului cladirii, care este tot o romanca. Ministerul de Externe de la București arata ca autoritatile locale din Valencia nu au confirmat pana la acest moment „existenta…

- Doua femei de origine romana se afla pe lista persoanelor disparute in incendiul de proporții care a distrus un bloc cu 14 etaje din Valencia, informeaza TVR Info.Este vorba despre o mama si fiica ei in varsta de aproximativ 14 ani. Cele doua locuiau de doi ani cu chirie, la etajul 8 al blocului respectiv,…

- Ieri dimineata, pompierii de la Garda de Intervenție Baicoi, impreuna cu colegi de-ai lor de la Detasamentul Campina, au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Scorteni. La fata locului au fost concentrate patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, precum si…

- Locuinta in care Veronica Micle a locuit impreuna cu sotul ei Stefan in Iasi, de pe strada Nicolae Gane este scoasa la vanzare. Casa, care are 300 m² si 6 camere, precum si un teren de aproape 650 m² se vinde pe o cunoscuta platforma imobiliara la pretul de 725.000 de euro, scrie presa romana .

- Pompierii militari au fost chemați astazi sa intervina in comuna Cleja, satul Valea Mica, in urma unui apel de urgența primit pe numarul unic 112, care anunța izbucnirea unui incendiu in zona respectiva. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD, pregatite sa gestioneze…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arges au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un incendiu izbucnit la o casa din comuna Stalpeni.La fata locului au intervenit pompierii cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD de prim ajutor…

- Scandal intr-o locuința din Aiud: O femeie și fiica ei, lovite și amenințate. Ce motiv ar fi avut agresorul Un barbat de 47 de ani din municipiul Aiud a fost reținut de polițiști, dupa ce și-ar fi agresat și amenințat iubita și pe fiica acesteia. Acesta ar fi intenționat, astfel, sa le determine sa-și…