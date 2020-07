Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara au inceput protestele impotriva Legii Carantinarii din fața Guvernului, iar printre romanii prezenți s-a numarat și actorul Mugur Mihaescu. Acesta le-a transmis un mesaj tuturor celor din Piața Victoriei.

- Romanii se opun impotriva Legii Carantinarii care urmeaza sa fie discutata in Senat! Protestele sunt gata sa inceapa in fața Guvernului, acolo unde mai mulți manifestanți vor sa-și ceara drepturile!

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a afirmat, sambat, la Senat, ca din datele pe care le are, sambata se va depasi din nou recordul la cazuri noi de infectare cu COVID-19, mentionand ca sunt deja 24 de decese.Seful DSU a aratat ca in prezent exista solicitari de externare din spital din partea unor…

- "Din stiinta mea a fost deja sesizata Curtea, asteptam data la care se va pronunta", a declarat senatorul Lucian Romascanu, dupa ce a fost intrebat despre declaratiile lui Marcel Ciolacu cu privire la sesizarea CCR pe motiv ca Guvernul a decis sa anunte Parlamentul cu privire la prelungirea starii…

- Al treilea val de relaxare se va intampla la 15 iunie. Dar, potrivit lui Raed Arafat, „este prea devreme de a spune și de a specula ce masuri s-au putea lua, ce va fi deschis”. Șeful DSU spune insa la ce masuri de relaxare sa NU ne așteptam incepand cu acea data.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a catalogat sambata drept "total iresponsabila” atitudinea celor care au mers la protest, vineri seara, in Piata Victoriei.Vezi și: OFICIAL - Noile restrictii de circulatie in starea de alerta. Apare o noua declaratie pe propria…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, le-a transmis protestatarilor din Piata Victoriei ca exista coronavirus, iar tot ce s-a muncit putem pierde in urmatoarea perioada daca nu respectaam regulile. "Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si in alte parti. Oameni care…

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de COVID-19 va pleca miercuri dimineata din Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban. Potrivit unei informari a Guvernului, convoiul format din 20 de…