- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, spune ca treaba lui nu este sa stopeze sangerarea, ci sa verse sangele inamicilor Rusiei. Declarația vine dupa ce „bucatarul lui Putin” a fost comparat cu controversatul calugar Rasputin.

- Dupa ce SUA a anunțat ca va desemna gruparea Wagner drept organizație criminala transnaționala, liderul acesteia, Evgheni Prigojin, cere Casei Albe sa spuna care sunt delictele de care o acuza, scrie Reuters.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a criticat joi interdictia ca soldatii rusi sa poarte barba, alaturandu-se astfel sefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, in cea mai recenta iesire a celor doi impotriva conducerii militare ruse supervizate de ministrul Serghei Soigu, relateaza Reuters. Intr-un interviu…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat marti seara, 10 ianuarie, ca orasul Soledar din estul Ucrainei a fost cucerit de oamenii sai dupa mai multe zile de lupte grele, potrivit informatiilor furnizate de agentia de presa TASS, citata de Agerpres. Un grup de soldati ucraineni…

- Statele Unite sunt de parere ca aliatul presedintelui rus Vladimir Putin, Evgheni Prigojin, fondatorul celui mai puternic grup de mercenari, grupul Wagner, este interesat sa preia controlul asupra minelor de sare si ghips din apropierea orasului ucrainean Bahmut, informeaza vineri Reuters. Conform unei…

Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner a afirmat ca are un numar „uriaș" de centre de recrutare in Cehia și a mulțumit mai multor cetațeni europeni care ar lupta in gruparea paramilitara.