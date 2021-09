Stiri pe aceeasi tema

- Luis Gabriel și Haziran formeaza unul dintre cele mai fresh cupluri din lumea showbiz-ului romanesc. Cei doi au parte de un succes rasunator in lumea manelelor, insa de cand Luis Gabriel a cerut-o pe blondina in casatorie, in viața artistei s-au produs multe schimbari cu care fanii ei nu sunt neaparat…

- La data de 17 septembrie 2021, in jurul orei 18,15, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit la o locuința din comuna de unde o femeie a semnalat faptul ca a fost agresata de concubin. Din primele cercetari a rezultat ca, in urma unor discuții contradictorii avute cu concubinul…

- Se anunța nunta mare in showbiz-ul romanesc! Se pare ca Luis Gabriel s-a ținut de cuvant și a cumparat ”toate diamantele” doar pentru iubita lui, Haziran. Cu o cerere in casatorie ca in povești, cei doi indragostiți se pregatesc cu pași repezi de marele eveniment. In urma cu scurt timp, au dezvaluit…

- Cristian Boureanu și Laura Dinca au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 6 ani și toata lumea aștepta ca cei doi sa faca pasul cel mare. Afaceristul a facut primele declarații și a confirmat desparțirea. Reacția lui vine la cateva zile dupa ce Monica Tatoiu a lasat sa se ințeleaga ca aceștia…

- Alex Bodi a avut o reacție furibunda la adresa Biancai Iordache, cea cu care a fost in tatonari o perioada, dar a caror relație se pare ca s-a cam terminat. Ei bine, dupa ce i-a adresat mai multe cuvinte dure la Antena Stars, Bianca Iordache a dat de ințeles pe Instagram ca ea ar fi fost cea care a…

- Numele lui Fulgy a stat zile intregi pe primele pagini, asta deoarece fiul Clejanilor a fost implicat in mai multe scandaluri. Tanarul a marturisit la Antena Stars parerea despre tatal sau, dupa ce Ionița de la Clejani l-a reclamat la Poliție.