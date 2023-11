Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanti au intrerupt marti o audiere intr-o comisie din Congresul american a secretarilor de stat si apararii pe tema ajutorului financiar suplimentar cerut de presedintele Joe Biden pentru Israel si Ucraina, transmite AFP. In spatele lui Lloyd Austin si Antony Blinken, mai multi manifestanti au…

- Miscarea palestiniana islamista Hamas a difuzat luni o inregistrare video cu trei femei prezentate drept ostatice, din randul celor pe care ii detine in Fasia Gaza dupa atacul sangeros de o amploare fara precedent comis impotriva Israelului pe 7 octombrie.

- Atacurile aeriene israeliene au vizat tunelurile Hamas și alte ținte. ”Israelul iși va incepe razbunarea in aceasta seara”, a spus un consilier al premierului Netanyahu. Locuitorii orașului Gaza au fost avertizați de armata israeliana sa se deplaseze spre sud.

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a transmis joi ca ”aproape 50” de ostatici israelieni detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacuri aeriene israeliene de la inceputul razboiului. . ”Brigazile al-Qassam estimeaza ca numarul ostaticilor sionisti ucisi in Fasia Gaza in bombardamente…

- Joe Biden a cerut miercuri Israelului sa respecte "legile razboiului" in raspunsul sau la atacul fara precedent lansat sambata din Fasia Gaza impotriva teritoriului sau de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza News.ro."Unul dintre lucrurile pe care i le-am spus (premierului israelian…

- Faptul ca atacul Hamas impotriva Israelului este sarbatorit pe strazile Berlinului indica un lucru, acela ca Germania a lasat prea mulți straini sa intre in țara, susține fostul secretar de stat american Henry Kissinger, potrivit Politico.

- Israelul in razboi: Razboiul Sabiilor de Fier a intrat in aceasta dimineața (marți) in cea de-a patra zi, iar in timpul nopții forțele aeriene au continuat lovituri de amploare in Fașia Gaza.UPDATE 10 octombrie, ora 06:27 - Loviturile israeliene in Gaza intra in a patra ziIsraelul iși continua atacurile…

- Literele de pe Tampa și cladirea primariei vor fi iluminate in culorile steagului Israelului. Atacurile gruparii Hamas impotriva statului Israel, care au provocat sute de morți și mii de raniți in aceasta țara, au determinat un val de reacții de sprijin al cetațenilor din aceasta țara. Și Brașovul…