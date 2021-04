Cristian Tudor Popescu a anunțat la Europa FM, ca nu a avut probleme dupa administrarea primei doze de vaccin anti-Covid, dar are sa-i reproșeze cateva lucruri medicului militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid. Gazetarul și scriitorul s-a vaccinat in acest weekend la un centru de la Romexpo și spune ca totul a decurs foarte bine: „Imi venea sa intreb dom’le, imi faceți cu aer, cum am auzit pe net? N-am simțit nimic, acul e foarte subțire și nu e profunda ințepatura și atunci n-am simțit nimic, iar dupa aceea, nimic. M-am straduit sa am și eu un simptom, n-am…