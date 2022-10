Reacția Elenei Udrea la licitația bunurilor confiscate de ANAF: „Sunt abuziv pusă să plătesc” Fiscul a scos la licitații doua mașini și terenuri care au aparținut Elenei Udrea pentru ca statu sa-și recupereze pagubele. Fostul ministru susține ca sta abuziv in inchisoare de jumatate de an și ca abuziva este și masura prin care este pusa sa plateasca prejudiciul de 8 milioane de lei. Referitor la stirea privind vanzarea bunurilor ce imi apartin, pentru a acoperi “ prejudiciul” din Gala Bute, spun ce-am spus si ieri in fata Instantei: nu doar ca stau abuziv in puscarie de 6 luni, dar tot abuziv sunt pusa sa platesc 8 milioane de lei, contravaloarea promovarii Romaniei la gala de box cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

