Reacţia diferită a două ţări lovite în acelaşi timp de coronavirus: măsurile care au făcut diferenţa Despartite de circa 8.000 de kilometri, Italia si Coreea de Sud au fost lovite de epidemia de coronavirus aproape in acelasi timp, dar evolutia focarelor a fost diferita din cauza unei abordari care s-a dovedit cruciala: Italia s-a concentrat pe testarea celor cu simptome, in timp ce Coreea de Sud a lansat operatiuni de testare pe scara larga cu ofiteri de carantina care dau de urma contactilor unui pacient prin aplicatii si sateliti. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Despartite de circa 8.000 de kilometri, Italia si Coreea de Sud au fost lovite de epidemia de coronavirus aproape in acelasi timp, dar evolutia focarelor a fost diferita din cauza unei abordari care s-a dovedit cruciala: Italia s-a concentrat pe testarea celor cu simptome, in timp ce Coreea de Sud a…

- Autoritatile din capitala Rusiei, Moscova, au amenintat duminica aceasta cu pana la cinci ani de inchisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani dupa ce au vizitat tari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters. Autoritatile locale au…

- Libanul va interzice intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus - China, Iran, Coreea de Sud si Italia - cu exceptia libanezilor si strainilor care locuiesc in Liban, au anuntat vineri autoritatile libaneze, fara a preciza de cand va intra in vigoare…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatații.…

- Patru dintre cele mai mari 12 economii ale lumii, reprezentand aproximativ 27% din PIB global, se lupta cu virusul COVID 19, iar o cincime, Germania, este in pragul recesiunii.Apariția a sute de cazuri de coronavirus in doua economii majore din afara Chinei a alungat spreanțele de recuperare…

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…

- 2 decese (cu varsta de 75 și 78 ani) și 60 infectați cu coronavirus au fost inregistrați la sfarșitul zilei de ieri in Italia. Cazurile sunt din nordul Italiei, majoritar in regiunile Lombardia și Veneto, care reprezinta inima industriala a țarii. Toate școlile au fost inchise, evenimentele contramandate.…