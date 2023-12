Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj vine in Capitala, acolo unde s-a simțit bine și cu FCSB și cu Rapid, pentru meciul cu Dinamo. Mai jos, prima reacție a lui Ioan Ovidiu Sabau despre adversara de luni seara. U Cluj este in forma și va juca luni seara, de la ora 20:45, contra celor de la Dinamo, la București. Trupa lui Ioan Ovidiu…

- FRF a reactionat dupa ce sistemul VAR s-a oprit in prima repriza a meciului Sepsi – Rapid, incheiat cu scorul de 0-0. Partida a fost intrerupta in minutul 38, arbitrul Ovidiu Hategan fiind surprins razand in timp ce meciul era oprit. Reactia FRF dupa ce sistemul VAR s-a oprit si meciul Sepsi – Rapid…

- CFR Cluj și Farul Constanța, ultimele campioane din Superliga, se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30, in epilogul rundei #14 din Superliga. Partida de la Ovidiu va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul complet și rezultatele etapei #14 din Superliga Se anunța un meci tare in Gruia: Farul…

- Ce a spus Tudor Baluța dupa greșeala lui Aioani, din Farul – U Cluj 1-1. Portarul campioanei a ieșit in mod eronat la golul marcat de Campanu, iar echipa lui Gica Hagi ar fi putut pierde partida de la Ovidiu. Partida dintre Farul și U Cluj a contat pentru etapa cu numarul 13 a sezonului […] The post…

- Gica Hagi a fost dezamagit dupa Farul – U Cluj 1-1. Antrenorul campioanei s-a declarat nemulțumit de prestația jucatorilor sai, din cadrul remizei inregistrate la malul marii. De asemenea, a vorbit și despre gafa lui Aioani, care a provocat golul lui Campanu. Partida dintre Farul și U Cluj a contat…

- FCSB a ratat la limita victoria cu U Cluj. Partida s-a terminat la egalitate, 2-2, ardelenii egaland in minutele de final. Deși formația roș-albastra a condus de doua ori, prin golurile lui Dawa (8) și Șut (39), trupa lui Ioan Ovidiu Sabau a revenit de fiecare data, grație lui Dan Nistor (26) și Bogdan…

- Elias Charalambous, mesaj pentru jucatori dupa FCSB – U Cluj 2-2. Tehnicianul vicecampioanei a tras un semnal de alarma dupa partida de pe Arena Naționala. Partida dintre FCSB și U Cluj a inchis etapa a 11-a din Liga 1. Meciul de pe Arena Naționala a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous,…

- Daniel Birligea și Andrea Mandorlini, prima reacție dupa CFR Cluj – FCU Craiova 2-0. Cei doi au vorbit despre rezultatul obținut de fosta campioana a Romaniei. Partida din Gruia a fost caștigata in mod categoric de CFR Cluj care a dominat aproape in intregime duelul. Meciul a fost in format LIVE TEXT…