- Fuego are o cariera muzicala vasta, insa nu doar drumul lui in viața este așa, ci și garderoba. Artistul se lauda cu un dressing cum puțini cantareți iși pot permite, și nu din cauza veniturilor, ci a elementului de inedit pe care fiecare voestimentație o are in parte.

- Maramureș: Doi copii au ramas orfani de tata, dupa ce parintele lor a murit intr-un accident teribil. Imagini CUTREMURATOARE Șofer de TIR, Cristian Onija transporta niște patuțuri de copii atunci cand s-a petrecut nenorocirea. Barbatul se indrepta dinspre Targu Lapuș spre Dej, atunci cand a pierdut…

- Edi Iordanescu e un barbat norocos, cu o soție descurcareața foc, chiar daca este gravida. Frumoasa partenera a antrenorului nu s-a dat inapoi de la nici o activitate, deși caldura parca i-a pus cateva mici probleme.

- Andrei Nastase nu se uita la bani cand vine vorba de plata lucrurilor de care are parte. Fiul fostului politician scoate din buzunar oricat și oricand e nevoie, ca nu degeaba tatal lui este Adrian Nastase.

- Mai multi buzoieni, copii si adulti, au fost impartasiti, in pofida precautiilor impuse de pandemia de COVID-19, cu aceeasi lingurita si din acelasi potir in Catedrala Sfantul Sava, intr-o ceremonie la care a asistat si presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu, cu ocazia sfintirii Catedralei…

- Lavinia Pirva nu se dezice și profita de orice ocazie pentru a le arata fanilor sai ce bine arata și ce fericita este, indiferent de locația in care se afla. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini rare cu soția lui Ștefan Banica, la o scurta sesiune de fotografii...pe strada.