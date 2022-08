#ConstantaEsteBine: Ziua 225 – 13.08.2022. Astazi sarbatoresc non-actiunea

In multe dintre lunile acestui an, pe data de 13 ale lunii am sarbatorit "frica".Emotia numita frica nu este altceva decat reactia la ganduri, la povestile mintii.Copiii mici, care exploreaza lumea pentru ca nu au cuvinte in care sa o descrie, nu traiesc… [citeste mai departe]