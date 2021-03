Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a discutat intr-o conferința de presa despre subiectul revenirii specatorilor pe stadioane in perspectiva Europeanului din aceasta vara, unde Capitala va gazdui patru meciuri. Chiar daca cifrele pandemiei cresc alarmant de la zi la zi, iar Bucureștiul…

- Autoritatile romane au acceptat de principiu propunerea Structurii Locale de Organizare (LOS) de a permite accesul spectatorilor in tribune la Bucuresti la meciurile din cadrul Campionatului European de fotbal – EURO 2020 – in proportie de 25% din capacitatea totala a Arenei Nationale. Aceasta inseamna…

- Emisiunea va putea fi urmarita in direct și pe Facebook, pe paginile Realitatea.net și Realitatea Sportiva. De ce a ajuns Razvan Burleanu sa fie criticat de șefii din Liga 1, ce interese stau in spatele intarzierii VAR in Romania și cum a inceput actualul președinte al Federației Romane de Fotbal…

- Razvan Burleanu (36 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a susținut o conferința de presa, la finalul Comitetului Executiv. Razvan Burleanu a oferit informații despre proiectul implementarii sistemul VAR in Romania și a lansat un atac dur la adresa Ligii Profesioniste de Fotbal. Razvan…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat, marti, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca si-ar dori ca meciurile din cadrul Campionatului European din acest an gazduite de Romania sa se desfasoare cu spectatori pe 50-60% din capacitatea Arenei Nationale. El a…

- Tricolorii pregatiți de Mirel Radoi vor disputa pe teren propriu primele doua partide din grupa de calificare la CM 2022 din Qatar, evenimentele fiind programate in luna martie. Federația Romana de Fotbal a comunicat catre UEFA stadioanele unde echipa naționala va incepe parcursul de calificare la turneul…

- Echipa nationala de tineret are drept obiectiv stabilit la Campionatul European Under-21 din 2023, care va fi gazduit de Romania si Georgia, calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, a afirmat, joi, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. "Gazduirea Campionatului European…

- Selectionata Under-21 a Romaniei a fost repartizata in Grupa A, alaturi de Ungaria, Germania si Olanda, la turneul final al Campionatului European de fotbal pentru tineret din 2021, care va avea loc in Ungaria si Slovenia, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Nyon. Meciurile din faza grupelor…