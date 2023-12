Stiri pe aceeasi tema

- A aparut un scenariu soc lansat de jurnalistii prestigiosului cotidian Independent: Razvan Burleanu ar putea ajunge, in locul lui Aleksander Ceferin, la sefia UEFA! Britanicii de la independent.co.uk au anuntat ce plan ar avea presedintele FRF, cel care ar avea parte de „sprijin in calitate de posibil…

- Publicația britanica The Independent scrie astazi ca Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, „are parte de sprijin in calitate de potențial viitor președinte al UEFA” # Actualul președinte, Aleksander Ceferin, vrea sa schimbe statutul UEFA astfel incat sa obțina și un al patrulea…

- Ministrul israelian al economiei, Nir Barkat, membru de rang inalt al partidului de guvernamant Likud, ar fi declarat ca intenționeaza sa candideze pentru președinția partidului dupa incheierea razboiului, relateaza Times of Israel.

- Candidatul PAS la funcția de primar al capitalei, Lilian Carp și-a exercitat dreptul la vot. ”Am votat pentru un oraș mai confortabil, in care proiectele care sunt implementate sa nu fie de mantuiala, ca la prima ploaie sa nu fie scoase in evidența neajunsurile. Am votat pentru un oraș in care sa avem…

- Asta da veste pentru Simona Halep! Patrick Mouratoglou a recunoscut ca el și fizioterapeuta Candice Gohier au fost cei care i-au recomandat Simonei suplimentul contaminat, la US Open 2022. Procesul de la TAS trebuie sa țina cont de acest lucru. Sunt șanse ca Simona sa beneficieze de suspendare mai…

- Etapa a VII-a a Ligii a IV-a a programat duelul primelor doua clasate, Juniorul Salcea și Șoimii Gura Humorului. Partida disputata duminica la pranz pe terenul sintetic de la Liceul cu Program Sportiv s-a incheiat cu victoria echipei humorene, la capatul unui joc de un bun nivel, disputat intr-un ...

- Newcastle a produs surpriza serii in Champions League și a umilit-o pe PSG, 4-1. Britanicii sunt lideri intr-o grupa in care mai sunt AC Milan și Borussia Dortmund. La primul meci in Champions League pe teren propriu dupa 20 de ani, „coțofenele” au predat o lecție de fotbalul starurilor de la PSG, controland…

- Agentia Internationala de Integritate in Tenis ITIA a publicat decizia completa a tribunalului independent Sport Resolutions in cazul Simonei Halep, prin care jucatoarea de tenis din Constanta a fost suspendata patru ani.Documentul se intinde pe 126 de pagini si se gaseste in sectiunea "Documenteldquo;…