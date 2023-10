Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfașurat in cursul zilei de miercuri, 4 octombrie, șase actiuni, pe drumurile naționale din județ, in municipiile Ploiești și Campina, dar și in comunele Apostolache, Florești și Puchenii Mari pentru prevenirea și combaterea principalelor…

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba, pe drumurile din județ. Amenzi de peste 19.000 de lei Polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat luni, 18 septembrie 2023, acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea…

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba: Amenzi de aproape 23.000 de lei și 3 permise reținute Polițiștii și jandarmii din Alba, au continuat acțiunile, joi, 14 septembrie 2023, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor…

- In perioada 08 – 09 septembrie 2023, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate,…

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba: sute de persoane și autoturisme, verificate. Amenzi de peste 20.000 de lei Polițiștii și jandarmii din Alba au acționat marți, 5 septembrie, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor…

- Acțiune a polițiștilor și jandarmilor din Alba: amenzi de aproape 40.000 de lei și permise de conducere reținute Polițiștii și jandarmii din Alba au dat amenzi in valoare de aproape 40.000 de lei, in urma unor acțiuni derulate joi. Zeci de șoferi au fost testați privind consumul de alcool sau droguri…

- Ieri, 18 august 2023, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au fost…

- Acțiune de amploare a polițiștilor din Alba: Șoferi trași pe dreapta, sute de persoane legitimate și multe amenzi date. Rezultate Jandarmii și polițiștii din Alba au efecutat marți, 18 iulie o acțiune de amploare pe cele mai importate strazi din județ. Polițiștii au tras pe dreapta șoferi, au legitimat…