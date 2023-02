„Războiul eclerului” se apropie de final. Ce despăgubiri are de plătit Jamila Judecatorii au dat o doua sentinta in cazul „razboiului eclerului”. Cunoscuta vloggerița culinara , Jamila a chemat-o in fața instanței pe Laura Laurențiu și tot ea va avea de platit despagubiri. Totul a inceput in anul 2019, cand Jamila, celebra gospodina de pe YouTube, a depus plangere la Tribunal, impotriva unei alte bucatarese influente, Laura Laurențiu. Jamila i-a cerut daune Laurei Laurențiu pentru abuz de drept intelectual, dupa ce aceasta i-a raportat un clip ce conținea o rețeta pentru prajitura cu ecler, pe motiv ca l-ar fi copiat de la ea. Dupa mai bine de patru ani, judecatorii Curții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

