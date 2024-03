Stiri pe aceeasi tema

- "Imi este greu pentru ca am primit un val de ura pentru ceva ce nu am inceput eu", a spus Jamila, intr-un video postat pe rețelele sociale."Niciodata nu am vrut sa fiu implicata intr-un scandal", a aratat celebra vloggerița culinara, dupa procesul lung de cinci ani cu bloggerul Laura Laurențiu.Magistrații…

- „Incerc din rasputeri sa nu plang”. Dupa un razboi ce a starnit un val uriaș de reacții, a venit momentul ca cea mai cunoscuta gospodina din mediul online sa iși spuna partea sa de adevar. Jamila a facut primele declarații dupa pierderea procesului „Eclerului la tava”. Jamila, declarații in lacrimi…

- Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai din vara anului trecut, ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile, iar decizia data joi de Tribunalul Constanta este definitiva. Tot joi, la Mangalia, incepe procesul in dosarul in care Vlad Pascu este judecat pentru comiterea infractiunilor…

- Parti in dosar sunt: Statiunea de Cercetare ndash; Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta ndash; reclamant, Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii ndash; parat si Cateluta Zaharia ndash; parat La data de 12 octombrie 2023, pe rolul Curtii de Apel Constanta, sectia de contencios administrativ…

- Disputele culinare duc la tribunal. Și nu doar in Romania, unde vloggerițele Jamila și Laura Laurențiu s-au judecat pe o rețeta de eclere la tava. In India, subiectul fierbinte este: cine a inventat puiul cu unt? Preparatul, unul dintre cele mai cunoscute feluri de mancare din India, dar care a ajuns…

- Anders Behring Breivik a declarat in fața instanței, unde cere sa fie scos din izolare, ca ii pare rau pentru atacul armat in care a ucis 77 de persoane. El a izbucnit in lacrimi și a afirmat ca viața sa in izolare in inchisoare a fost un coșmar care il face sa aiba ganduri de sinucidere in fiecare…

- Tribunalul Mures a decis, luni, prelungirea masurii arestului preventiv, pentru inca 30 de zile, fata de socrii primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, in dosarul in care procurorii Directiei Nationale Anticoruptie sustin ca ar fi incercat sa ofere o suma de bani rudei unui judecator, astfel incat…