Stiri pe aceeasi tema

- "Imi este greu pentru ca am primit un val de ura pentru ceva ce nu am inceput eu", a spus Jamila, intr-un video postat pe rețelele sociale."Niciodata nu am vrut sa fiu implicata intr-un scandal", a aratat celebra vloggerița culinara, dupa procesul lung de cinci ani cu bloggerul Laura Laurențiu.Magistrații…

- Cearta cu scantei și cu vizite la tribunal intre doua dintre cele mai de succes bloggerițe din domeniul culinar de la noi, Geanina Staicu-Avram (Jamila) si Laura Laurentiu, a fost soluționata definitiv, dupa aproape patru ani de lupta in instanța. Judecatorii au decis ca Jamila a furat reteta și trebuie…

- Laura Laurențiu a publicat și ea un mesaj, dupa ce Jamila și-a spus partea de adevar in lacrimi, in scandalul eclerului la tava. Cea care a caștigat procesul iși acuza rivala de minciuni.

- Dupa aproape patru ani de lupta in instanța, razboiul dintre doua dintre cele mai renumite bloggerițe autohtone, din domeniul, Geanina Staicu-Avram (cunoscuta ca Jamila) și Laura Laurențiu, a ajuns la final.

- "Imi este greu pentru ca am primit un val de ura pentru ceva ce nu am inceput eu", a spus Jamila, intr-un video postat pe rețelele sociale."Niciodata nu am vrut sa fiu implicata intr-un scandal", a aratat celebra vloggerița culinara, dupa procesul lung de cinci ani cu bloggerul Laura Laurențiu.Magistrații…

- „Incerc din rasputeri sa nu plang”. Dupa un razboi ce a starnit un val uriaș de reacții, a venit momentul ca cea mai cunoscuta gospodina din mediul online sa iși spuna partea sa de adevar. Jamila a facut primele declarații dupa pierderea procesului „Eclerului la tava”. Jamila, declarații in lacrimi…

- Dupa ce a pierdut procesul intentat de colega sa de breasla, Laura Laurențiu, pentru controversatul "ecler la tava", Jamila a facut declarații emoționante pe canalul sau de YouTube, cu lacrimi in ochi.

- Ministrul argentinian de externe Diana Mondino i-a comunicat miercuri omologului sau britanic David Cameron nemultumirea produsa de recenta sa vizita in Insulele Falkland (Malvine), asupra careia tara sud-americana isi revendica suveranitatea, transmite AFP.