Celebra bucătăreasă Jamila, în lacrimi după procesul "Eclerul la tavă": Am primit un val de ură pentru ceva ce nu am început eu "Imi este greu pentru ca am primit un val de ura pentru ceva ce nu am inceput eu", a spus Jamila, intr-un video postat pe rețelele sociale."Niciodata nu am vrut sa fiu implicata intr-un scandal", a aratat celebra vloggerița culinara, dupa procesul lung de cinci ani cu bloggerul Laura Laurențiu.Magistrații spun ca cea din urma a fost cea care a spart gheața cu rețeta eclerului la tava, iar Jamila trebuie sa ii plateasca si cheltuielile de judecata de 10 mii de lei."Am avut un schimb de mesaje pe o perioada mai lunguta de timp, asta pana in 2019. Am indraznit sa fac aceea reteta de ecler la tava.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Dupa ce a pierdut procesul intentat de colega sa de breasla, Laura Laurențiu, pentru controversatul "ecler la tava", Jamila a facut declarații emoționante pe canalul sau de YouTube, cu lacrimi in ochi.

