- Primarul capitalei, Ion Ceban, spune ca in Ucraina este razboi, iar „in aceste situații mor oameni nevinovați, ceea ce este absolut condamnabil”. „Vorbind despre atrocitațile de la Bucea, este condamnabila orice moarte a unui civil, nu putem cauta scuze nici moral, nici juridic. Dar este important ca…

- France24 face referire la alegerile legislative care vor avea loc duminica in Ungaria. Razboiul din Ucraina este “ghimpele din coasta lui Viktor Orban in ajunul alegerilor legislative”, opineaza media franceza. France24 arata ca “in Ungaria, razboiul din Ucraina a intrat ca subiect principal in campania…

- Agenția Spațiala Europeana a anunțat ca a suspendat misiunea ruso-europeana pe Marte din cauza invaziei Rusiei in Ucraina. „Deplangem profund victimele umane și consecințele tragice ale agresiunii impotriva Ucrainei. Deși recunoaște impactul asupra explorarii științifice a spațiului, ESA este pe deplin…

- Nopatea de joi spre vineri, a opta de cand Rusia a declanșat razboiul din Ucraina, s-a dovedit una extrem de grea. Conflictele armate au continuat in mai multe zone, in vizor fiind o centrala atomica. Forțele ruse bombardeaza centrala nucleara Zaporijjea din Enerhodar, un oraș de pe raul Dnipro. Centrala…

- Invazia rusa in Ucraina ar putea ridica mari probleme zilele viitoare diabeticilor dependenți de insulina. Conform unei postari pe Twitter facuta de epidemiologul Eric Feigl-Ding, situația ar putea deveni critica. „Atacurile rusești au intrerupt accesul la depozitul principal de medicamente Novo Nordisk…

- In Kiev, turnul de televiziune a fost ținta unui atac cu bombe. Invaluit intr-un nor de fum, turnul a rezistat atacului și nu a cazut, conform Nexta TV. In Harkiv, rachetele rusești au lovit spitalul orașului iar la Mariupol mai multe cladiri civile și o școala au fost atacate. In Cernihiv, trupele…

- Forțele ruse au preluat controlul asupra aeroportului internațional din apropierea capitalei Ucrainei, a transmis un inalt oficial ucrainean. Este vorba de aeroportul internațional Antonov din Hostomel, la aproximativ 10 kilometri distanța de Kiev, a declarat Mykhailo Podoliak, consilier al șefului…

- Pe fondalul acțiunilor militare declanșate in Ucraina, este important ca cetațenii, forțele politice din R.Moldova sa pastreze calmul și sa ramina uniți in fața pericolului. O asemenea declarație a fost facuta pentru portalului Noi.md de liderul Mișcarii Voievod, Nicolae Pascaru. Activistul a precizat…