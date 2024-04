In timp ce invazia rusa a caștigat teren in 2024, iar Ucraina a ramas fara artilerie, un pachet de ajutor al SUA in valoare de 61 miliarde de dolari pare, in cele din urma, iminent. Camera Reprezentanților SUA a aprobat pachetul financiar cu o majoritatea confortabila. Ce diferența ar mai putea face banii americani pentru […] The post Cum va schimba noul ajutor de 61 de miliarde USD razboiul din Ucraina? appeared first on Puterea.ro .