Invazia Ucrainei de catre Rusia a determinat o schimbare a soluțiilor logistice și a rutelor transportului de marfuri in regiune și in acest context in primul semestru al anului 2022 au fost inregistrate creșteri importante ale cantitaților de marfuri exportate prin porturile de la Dunarea Maritima, Galați, Braila și Tulcea, in raport cu indicatorii din 2021. Dupa ce in ultimii ani cantitatea de marfuri operate portuar la Dunarea Maritima s-a situat in jurul a 8-9 milioane de tone, este foarte posibil ca in acest an sa fie atins nivelul dinaintea crizei economice din 2009-2010, de 14 milioane…