Sefii celor doua camere ale parlamentului rus au raspuns duminica la o serie de plangeri cu privire la campania de mobilizare militara din Rusia, cerand oficialilor regionali sa tina situatia sub control si sa rezolve rapid "excesele" care au alimentat furia publica, relateaza Reuters duminica.Decizia presedintelui Vladimir Putin de a ordona prima mobilizare militara din Rusia de la cel de-al Doilea Razboi Mondial a provocat proteste in intreaga tara si a dus la plecarea in masa a barbatilor de varsta militara, provocand ambuteiaje la frontiere si epuizari de bilete de avion.De asemenea, au existat…